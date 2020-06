Crise du Coronavirus

L’UE se déchire sur le plan de relance

Les dirigeants européens ont prévu de se retrouver en face-à-face mi-juillet à Bruxelles pour trouver un accord rapide sur un plan de relance post-coronavirus massif.

Le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. (Olivier Hoslet, Pool Photo via AP)

«Un consensus émerge, ce qui est très positif, mais il ne faut pas non plus sous-estimer les difficultés», a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, chef d'orchestre de ce sommet par visioconférence. «Nous avons l'intention d'organiser un sommet physique vers la mi-juillet à Bruxelles», a annoncé le Belge qui devrait dans l'intervalle concocter une proposition révisée, tenant compte des objections des Etats. Ce face-à-face faciliterait les discussions sur un sujet aussi urgent que complexe qui nécessite l'unanimité des Etats membres.

Une étape majeure

La chancelière allemande Angela Merkel s'est d'ailleurs félicitée que le principe d'un endettement commun ne soit «remis en cause par personne». «Ce n'est pas exagéré de dire que nous sommes confrontés au plus grand défi économique de l'histoire de l'Union européenne», a-t-elle ajouté.

Réticences des quatre «frugaux»

Le sommet virtuel de vendredi a d'abord permis à chaque pays de dévoiler ses objectifs et ses marges de négociation, sur la proposition de la Commission destinée à soutenir une économie européenne sinistrée et qui s'appuie sur le budget à long terme de l'UE (2021-2027). Il faudra en particulier vaincre les réticences des quatre «frugaux» - Pays-Bas, l'Autriche, Suède, Danemark - très réservés sur ce plan, qui bénéficiera avant tout aux pays du Sud.



La proposition sur la table prévoit un «instrument de relance» de 750 milliards d'euros, largement inspiré de l'initiative d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. Ce fonds complète une proposition révisée de budget de l'UE pour 2021-2027, de 1100 milliards d'euros, sur laquelle les Etats membres doivent aussi s'entendre. Sur la somme de 750 milliards, 500 milliards seraient redistribués dans le cadre du budget européen sous forme de subventions aux pays les plus touchés par le coronavirus, comme l'Espagne et l'Italie, et 250 milliards d'euros sous forme de prêts.