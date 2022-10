L’UE est prête à «coopérer» avec le gouvernement de Giorgia Meloni

Italie : L’UE se dit prête à «coopérer» avec le gouvernement de Giorgia Meloni

Après que la nouvelle Première ministre italienne a prêté serment samedi, trois grandes institutions européennes l’ont félicitée via un tweet. Parmi les chefs d’État, seul Viktor Orban s’est exprimé.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel ont félicité Giorgia Meloni pour sa nomination au poste de Première ministre. REUTERS

L’Union européenne, très circonspecte dans un premier temps face à l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite en Italie, s’est dite prête à «coopérer» avec le gouvernement eurosceptique de Giorgia Meloni, qui a prêté serment samedi et doit prendre ses fonctions dimanche.

«Félicitations à Giorgia Meloni pour sa nomination comme Première ministre, la première femme à obtenir ce poste», a tweeté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. «Je compte sur une coopération constructive avec le nouveau gouvernement, face aux défis que nous devons relever ensemble.»

«Travaillons ensemble pour le bien de l’Italie et de l’UE», a pour sa part écrit le président du Conseil européen Charles Michel. «L’Europe a besoin de l’Italie. Ensemble, nous surmonterons toutes les difficultés», a renchéri la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, dans un tweet écrit en italien.

Viktor Orban salue «un grand jour pour la droite européenne»

Ces réactions en chœur des trois principales institutions européennes contrastaient avec le silence des grandes capitales Berlin, Paris et Madrid. Le très conservateur Premier ministre hongrois Viktor Orban, bête noire de Bruxelles, a été l’un des seuls dirigeants européens à féliciter Giorgia Meloni, saluant «un grand jour pour la droite européenne».

L’extrême droite européenne était aussi à la fête: «Partout en Europe, les patriotes arrivent au pouvoir et avec eux, cette Europe des nations que nous appelons de nos voeux», s’est réjouie en France Marine Le Pen.

«Voici l’équipe gouvernementale qui, avec fierté et sens des responsabilités, servira l’Italie. Maintenant, au travail», a affirmé, samedi, Giorgia Meloni dans un tweet accompagné de la photo officielle du gouvernement. Étaient également présents à la cérémonie ses proches, notamment son compagnon de 41 ans, le journaliste Andrea Giambruno, et leur fille de six ans Ginevra.

La composition du nouveau gouvernement reflète le désir de rassurer les partenaires de Rome, inquiets face à l’arrivée au pouvoir en Italie, pays fondateur de l’Europe, du chef de gouvernement le plus à droite et le plus eurosceptique depuis 1946. Avant les élections, Ursula von der Leyen avait d’ailleurs suscité un tollé en Italie en évoquant «les instruments» à la disposition de Bruxelles pour sanctionner d’éventuelles atteintes aux principes démocratiques de l’UE en cas de victoire de l’extrême droite.

Une dette colossale

La nomination aux Affaires étrangères, avec le titre de vice-Premier ministre, de l’ex-président du Parlement européen Antonio Tajani, membre de Forza Italia, et celle de Giancarlo Giorgetti, un représentant de l’aile modérée de la Ligue, déjà ministre dans le gouvernement sortant de Mario Draghi, à l’Économie, devraient rassurer Bruxelles.

Au moment où la troisième économie de la zone euro affronte, comme ses voisins, une situation économique difficile due à la crise énergétique et à l’inflation, le gouvernement italien devra avant tout se concentrer sur les nombreux défis, essentiellement économiques, qui l’attendent, à commencer par l’inflation et une dette colossale représentant 150% du produit intérieur brut, le ratio le plus élevé de la zone euro après la Grèce.