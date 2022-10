Environnement : L’UE se dit prête à relever ses objectifs climatiques en vue de la COP27

Frappés par les effets du dérèglement climatique tout en étant les moins responsables des émissions, les pays les plus pauvres réclament à la COP27 un financement spécifique pour compenser les «pertes et dommages» subis. (Image d’illustration)

Les Vingt-Sept ont adopté lundi leur position commune pour la COP27, se disant prêts à relever leurs propres objectifs climatiques «dès que possible», et «ouverts» à un renforcement de leur aide financière aux pays en développement --mais sans chiffrer leur engagement.

«Dès que possible»

Ils se disent «prêts à mettre à jour les contributions nationales de l’UE et de ses États membres dès que possible, en fonction du résultat final» des discussions en cours entre les Vingt-Sept pour finaliser les mesures de leur plan climat. Ce dernier vise à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’ici à 2030, par rapport à 1990.

Le texte, adopté par les ministres européens de l’Environnement réunis au Luxembourg, appelle à «mettre un terme à l’utilisation du charbon (…) via la réduction progressive et la suppression des subventions inefficaces aux combustibles fossiles». Mais la déclaration est prudente sur l’épineuse question de l’aide financière aux pays en développement.

Frappés par les effets du dérèglement climatique (sécheresses, inondations, canicules) tout en étant les moins responsables des émissions, les pays les plus pauvres réclament à la COP27 un financement spécifique pour compenser les «pertes et dommages» subis.

Aide climatique

Et ce alors que les pays riches n’ont toujours pas tenu leur engagement d’une aide climatique de 100 milliards de dollars par an --objectif initialement fixé pour 2020-- afin d’aider les pays pauvres à réduire leurs émissions et à s’adapter. Le Conseil européen «s’attend à ce que cet objectif soit atteint en 2023», assure le texte, sans autre nouvelle cible chiffrée.