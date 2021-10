Afghanistan : L’UE sollicitée pour accueillir 42’000 réfugiés afghans sur 5 ans

L’UE pense qu’il est «réalisable» que l’Europe prenne en charge la moitié des Afghans qui auront quitté leur pays ces prochaines années.

22’000 évacuations

La commissaire aux Affaires intérieures a souligné qu’à plus court terme, il fallait poursuivre les évacuations des Afghans les plus à risque, notamment les femmes journalistes, juges et défenseurs des droits humains. Quelque 22’000 Afghans ont déjà été évacués de leur pays et accueillis dans 24 Etats membres de l’UE, a-t-elle souligné, assurant que ces derniers étaient «prêts à faire plus».