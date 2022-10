Diplomatie et économie : L’UE souhaite éviter la «confrontation systématique» avec Pékin

«Réciprocité et rééquilibrage»

«Nous allons toujours être fermes et debout pour défendre nos principes, la démocratie, les libertés fondamentales», a déclaré Charles Michel, à l’issue d’un sommet à Bruxelles où les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE ont eu un débat de trois heures sur les relations avec la Chine . «Nous pensons que nous devons être engagés pour amener davantage de réciprocité, de rééquilibrage singulièrement dans les relations économiques entre la Chine et l’UE», a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse.

Il a aussi exprimé la volonté de l’UE de coopérer avec la Chine sur les sujets de changement climatique et de santé. Le débat entre les dirigeants européens «a montré une volonté très claire de ne pas être naïfs mais de ne pas être non plus dans une logique de confrontation systématique», a-t-il poursuivi. «Nous avons notre propre modèle à développer», a-t-il ajouté, alors que s’intensifient les tensions entre Washington et Pékin.