Fin des accords bilatéraux - L’UE tente de débaucher les chercheurs suisses

Berne se veut rassurante

Même si la Suisse est désormais considérée comme un pays tiers, les chercheurs helvétiques peuvent participer à Horizon Europe ainsi qu’aux programmes et initiatives qui y sont liés, et déposer des propositions pour les volets du programme et les instruments d’encouragement qui leur sont ouverts, a aussi écrit le SEFRI sur son site . Cependant, leurs coûts de projets ne seront généralement pas financés par la Commission européenne, souligne-t-il. «Dans ce cas, chaque fois qu’une participation sera possible, le financement sera assuré par le SEFRI», explique-t-il.

Et de rappeler que le Parlement a accordé une enveloppe de 6,15 milliards de francs pour permettre à la Suisse de participer au «paquet Horizon» et a déjà décidé d’une possibilité de financement direct pour les chercheurs de Suisse.

Les institutions très inquiètes

Du côté de Swissuniversities, l’organisation faîtière des universités suisses, on prend très au sérieux aussi l’affaire. Pour elle, le risque que des chercheurs quittent le pays parce qu’ils n’ont plus accès aux prestigieuses subventions européennes est réel. L’organisation, qui estime que la recherche suisse est prise en otage dans les démêlés entre la Suisse et l’Europe, demande donc au Conseil fédéral et au Parlement de stabiliser au plus vite les relations avec l’UE.