Bruxelles : L’UE tente un pont entre apps de traçage de six Etats

Il ne s’agit pas encore d’une seule app’ qui serait supra-étatique mais d’un test visant à faire communiquer entre elles les différentes app’ de traçage de plusieurs Etats européens.

Six pays de l’UE, dont l’Allemagne et l’Italie, ont commencé à tester une infrastructure permettant de connecter entre elles leurs applications de traçage, a annoncé lundi la Commission européenne. Ils veulent ainsi mieux lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

La France hors course

«Les déplacements et les échanges personnels sont au coeur du projet européen et du marché unique. La passerelle simplifiera ces déplacements et ces échanges en ces temps de pandémie et permettra de sauver des vies», a indiqué le commissaire européen Thierry Breton, chargé du marché intérieur.