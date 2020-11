Commerce : L’UE va adopter des sanctions douanières contre les Etats-Unis

L’Union européenne s’appuie sur l’avis de l’OMC qui l’autorise à imposer des taxes sur les importations américaines dans le litige opposant Airbus et Boeing sur les aides d’Etat.

Des taxes en représailles

Ces taxes viendraient en miroir de l’autorisation accordée l’an passé aux Etats-Unis d’imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars de biens et services européens importés chaque année, la sanction la plus lourde jamais autorisée par l’OMC.

L’avionneur européen et son concurrent américain, et à travers eux Bruxelles et Washington, s’affrontent depuis octobre 2004 devant l’OMC, juge de paix du commerce mondial, sur les aides publiques versées aux deux groupes, jugées illégales de part et d’autre.