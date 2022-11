Diplomatie : L’UE va approuver de nouvelles sanctions contre l’Iran

«Nous allons approuver les sanctions préparées par nos services. Elles visent une trentaine de personnes», a confirmé le ministre luxembourgeois, Jean Asselborn. Téhéran a annoncé une réponse «proportionnée et ferme». «Nous sommes prêts à cette éventualité, mais ce sera une erreur», a averti Josep Borrell.

L’UE a gelé le mois dernier les avoirs et interdit de visas les responsables de la police de la «moralité», des gardiens de la révolution et le ministre iranien des Technologies de l’information. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE réunis à Bruxelles vont également discuter de l’implication de l’Iran, dans le conflit en Ukraine, avec la livraison à la Russie de drones kamikazes utilisés pour frapper des infrastructures énergétiques civiles.

«Aucune preuve» concernant la livraison de missiles

Le mois dernier, l’Union européenne a également imposé un gel des avoirs et une interdiction de visa au fabricant iranien de drones et à trois hauts responsables militaires pour ces livraisons. Certains États membres font pression pour que l’UE élargisse les mesures punitives concernant les livraisons d’armes à la Russie. Un haut responsable de l’UE a déclaré que l’Union examinait les informations faisant état d’une éventuelle livraison de missiles balistiques par l’Iran à la Russie et qu’elle sanctionnerait davantage Téhéran en cas d’envoi d’armes.