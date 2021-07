Environnement : L’UE va dévoiler ses pistes pour sabrer ses émissions

Parmi les recettes attendues pour assommer ses émissions de CO₂, l’établissement d’un «mécanisme d’action sociale pour le climat» ou encore la fin des voitures à essence.

A Antwerp, Belgique, est la deuxième ville européenne où il fait moins bon vivre pour la qualité de l’air et la pire en Belgique.

La Commission européenne dévoile mercredi son plan de bataille pour le climat, un colossal ensemble de textes baptisé «Fit for 55» (Paré pour 55) en référence à l’objectif de l’UE de réduire ses émissions carbone de 55% d’ici 2030.

Marché du carbone élargi

Surtout, le principe serait également appliqué au transport routier et au chauffage des bâtiments: les fournisseurs de carburants et fioul domestique devraient acheter des «droits à polluer», sur un second marché carbone soumis au même prix du CO2, une proposition controversée.