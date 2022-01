Télécommunications : L’UE va lancer son projet de constellation de satellites sécurisés

Le projet de la Commission européenne d'une constellation de satellites offrant des communications sécurisées à usage commercial et militaire est estimé entre 5 et 6 milliards d'euros.

«Une fois présenté, je compte sur les États membres et le Parlement européen pour agir rapidement, afin que nous puissions conclure les négociations dans un an et que les premiers services soient déployés dès 2024. C’est ambitieux, mais faisable», a affirmé M. Breton lors de la 14e conférence spatiale européenne à Bruxelles.