Guerre en Ukraine : L’UE va livrer des quantités «significatives» d’armements

Des pays européens ont commencé à donner des moyens armés à l’Ukraine pour lui permettre de se défendre.

Des livraisons ont eu lieu samedi et d’autres vont être effectuées dimanche. Elles sont «significatives et vont permettre aux Ukrainiens de se défendre», a précisé l’un d’eux.

Moyens coordonnés

Les ministres discuteront également de l’annonce samedi de nouvelles sanctions économiques par un certain nombre de pays et la Commission européenne, a ajouté Josep Borrell. «Il s’agit notamment de l’exclusion d’un certain nombre de banques russes de SWIFT, d’empêcher la Banque centrale russe d’utiliser ses réserves en devises internationales et d’agir contre les personnes et entités qui facilitent la guerre en Ukraine», a-t-il précisé.