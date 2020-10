Diplomatie : L’UE sanctionne le Bélarus et avertit la Turquie

Les sanctions de l’Union européenne concernent une quarantaine de responsables bélarusses, mais pas le président Alexandre Loukachenko.

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, réunis en sommet à Bruxelles, sont parvenus à un accord, après de longues heures de discussions pour convaincre Athènes et Nicosie, selon les mêmes sources à l’AFP. Ces sanctions concernent une quarantaine de responsables bélarusses, accusés de répression contre l’opposition ou de falsification du résultat de l’élection présidentielle.

Le président du Bélarus Alexandre Loukachenko ne figure en revanche pas sur la liste des personnes sanctionnées par l’UE, a indiqué vendredi à la presse le président du Conseil européen Charles Michel. «Le président Loukachenko ne figure pas sur la liste», a-t-il précisé. Une «procédure écrite» sera lancée vendredi pour permettre l’entrée en vigueur de ces sanctions qui gèlent les avoirs des personnes concernées dans l’UE et qui sont interdites d’entrée sur le territoire de l’Union.

«Si l’UE se rallie à nous (…) cela pourrait aider beaucoup», avait déclaré jeudi à la radio française RTL l’opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa. Ces mesures étaient prêtes depuis plusieurs semaines mais devaient être approuvées à l’unanimité par les États membres: or, Chypre refusait de donner son aval si l’UE n’adressait pas d’abord un message musclé à la Turquie pour qu’elle cesse ses opérations illégales de forage dans ses eaux.

Le conflit en Méditerranée orientale, où la Turquie, la Grèce et Chypre se disputent des gisements d’hydrocarbures, s’est donc retrouvé au cœur des discussions au sommet jeudi. De premières moutures d’un compromis sur un message de fermeté à l’encontre d’Ankara, assorti d’une menace de sanctions si elle ne cesse pas ses forages illégaux dans les eaux territoriales de Chypre, n’avaient pas été jugées assez dures par Nicosie et Athènes, selon des sources proches des discussions.

«Carotte et bâton»

Chypre réclamait que l’option des sanctions figure noir sur blanc dans les conclusions de la réunion sur les relations entre l’UE et la Turquie. De son côté, la Grèce voulait que les Européens utilisent «la carotte et le bâton»: des offres d’ouverture à l’égard d’Ankara, notamment sur l’union douanière, mais assorties de menaces de représailles si la Turquie poursuivait ses actions déjà condamnées par l’UE, selon une source diplomatique grecque.

«L’heure est venue pour l’Europe de discuter avec courage et sincérité du genre de relations qu’elle veut vraiment avoir avec la Turquie», avait insisté avant le sommet le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, pour qui les «provocations de la Turquie ne peuvent plus être tolérées». La voie était étroite pour les Vingt-Sept qui ne veulent pas compromettre le dialogue qu’Athènes et Ankara ont promis de reprendre à la suite d’une médiation allemande.