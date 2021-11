Budget : L’UE veut accorder 160 millions de plus au climat et à la recherche

Le Parlement européen et les États membres sont parvenus lundi soir à un accord sur un financement total de 170 milliards d’euros pour 2022. Le texte passera au vote la semaine prochaine.

Les États membres et le Parlement européen sont parvenus lundi soir à un accord sur un budget de l’UE de 170 milliards d’euros pour 2022. Les eurodéputés assurent avoir obtenu de nettes hausses des fonds dévolus au climat et à la recherche.

Les eurodéputés ont également obtenu une hausse de 35 millions d’euros du programme éducatif Erasmus, tandis que l’ambitieux programme pour une Europe de la santé s’est vu attribuer 51 millions d’euros additionnels. «Ces renforcements budgétaires vont doper la reprise européenne, et ouvrir la voie à une UE plus résistante, en mettant l’accent sur les PME, l’accélération de la mobilité étudiante (…) et à des investissements accrus dans le numérique et la transition verte», s’est félicité l’eurodéputé Karlo Ressler, rapporteur du budget 2022.