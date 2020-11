Terrorisme : L’UE veut améliorer la coopération policière

Après la vague d’attentats qui a touché l’Europe ces dernières semaines, l’Union européenne propose un programme pour remédier aux lacunes dans la collaboration entre les forces de l’ordre.

Une refondation «en profondeur»

La Commission prévoit d’organiser le 30 novembre un forum réunissant les pays membres de l’UE et de l’espace Schengen (qui regroupe 22 des 27 pays de l’UE, plus la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein), afin de préparer une «stratégie» pour mai 2021. Il s’agit de discuter «des difficultés auxquelles nous faisons face et du genre de modernisation dont nous avons besoin», a expliqué Ylva Johansson.