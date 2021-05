Avion détourné : L’UE veut des sanctions exemplaires contre la Biélorussie

Bruxelles a l’intention de faire payer le prix fort au président biélorusse Alexandre Loukachenko pour le détournement dimanche vers Minsk d’un avion de ligne européen afin d’arrêter un opposants au régime.

Le détournement par Minsk de cet avion de Ryanair, qui transportait dimanche l’opposant biélorusse Roman Protasevich, a provoqué un tollé international. REUTERS

«Les chefs d’État et de gouvernement nous ont demandé lundi de proposer des sanctions économiques sectorielles, ce que nous n’avons pas l’habitude de faire dans l’UE», a expliqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, mercredi soir à Lisbonne, à la veille d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE. «La Biélorussie est un gros exportateur de potasse : 2,5 milliards de dollars. Tout passe par les pays baltes. Il est facile de le contrôler, si on le veut vraiment», a-t-il déclaré. «On peut aussi imaginer que le gaz russe qui arrive en Europe via le Bélarus pourrait arriver par un autre gazoduc. Le Bélarus perdrait les droits de transit, ce qui n’est pas négligeable».

Alexandre Loukachenko a suscité l’indignation des Occidentaux en envoyant dimanche un avion de chasse pour intercepter un vol Ryanair reliant Athènes à Vilnius, à bord duquel voyageaient le journaliste dissident biélorusse Roman Protassevitch et son amie Sofia Sapega, qui ont été arrêtés.

Les Vingt-Sept ont riposté en interdisant aux compagnies aériennes biélorusses l’accès à l’Union européenne et en demandant aux transporteurs européens de ne pas survoler son espace aérien.

Outre des propositions de nouvelles sanctions frappant des secteurs économiques dont Minsk tire profit, ils ont demandé l’ajout de noms à la liste des 88 personnalités du régime et aux sept entreprises déjà inscrites sur une liste noire pour leur implication dans la répression de l’opposition biélorusse. «Détourner un avion pour arrêter un passager, cela nécessitait une réaction forte. Si on n’employait pas maintenant le langage du pouvoir, cela serait la preuve qu’on ne veut pas le faire», estime Josep Borrell. «Les Européens hésitent toujours à prendre des sanctions économiques, mais cette fois nous devons vraiment prendre des mesures dont Loukachenko sente le poids», a-t-il souligné, ajoutant que cela pouvait être fait «rapidement».

Le casse-tête russe

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE, réunis jeudi au Portugal, devraient entamer des discussions sur ces sanctions mais aucune décision n’est attendue dans l’immédiat. Si l’atterrissage forcé de l’avion a propulsé la Biélorussie en tête des priorités de l’UE, Josep Borrell a prévenu qu’à plus long terme, l’Union aurait davantage de difficultés à gérer sa relation avec la Russie, principal soutien de M. Loukachenko. «Tout ne peut pas être réalisé par des sanctions. Avec la dynamique «Je te sanctionne, tu me sanctionnes», nous entrons dans une spirale», a-t-il averti. Les dirigeants européens ont demandé un rapport sur la Russie en juin avec des options d’actions. «Mais j’insiste: on ne nous a pas demandé de sanctions», précise Josep Borrell.

Pour lui, le président russe Vladimir Poutine a opté pour la «confrontation» avec l’UE et «devient de plus en plus autoritaire» chez lui. «Mais nous devons être prudents. Face à la Russie, nous avons besoin de l’unité de l’UE pour réussir à l’arrêter lorsqu’elle viole le droit international, mais nous devons aussi être capables de lui parler. Malheureusement, l’UE ne parvient pas toujours à trouver l’unité. Chaque État a ses intérêts et la tentation de certains est de faire cavalier seul».

Dépendance envers Washington

La relation avec Washington est un autre exemple des divisions entre Européens. «Il y a des pays qui s’aligneront toujours sur les positions américaines et d’autres qui ont une vision plus autonome», a-t-il souligné. «Chaque fois que je prononce les mots «autonomie stratégique», il y a des États membres qui disent «Vous voulez que nous prenions nos distances avec les États-Unis, vous voulez affaiblir l’Otan». Mais cela n’a rien à voir», a-t-il insisté. «J’ai parfois l’impression que certains se sentent beaucoup plus rassurés par un état de dépendance dans le partenariat avec les États-Unis. Il n’y a pas d’alternative à l’Otan pour la défense territoriale de l’Europe. Mais il y a des problèmes pour lesquels nous, Européens, devrions être capables d’apporter une solution car ni l’Otan, ni les États-Unis ne s’en occuperont.»