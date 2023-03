Environnement : L’UE veut doubler la part d’énergies renouvelables d’ici à 2030 

Le texte, approuvé à l’aube après une quinzaine d’heures d’ultimes pourparlers, fixe un objectif contraignant de 42,5% de renouvelables dans la consommation européenne d’ici à la fin de la décennie, soit un quasi-doublement du niveau actuel d’environ 22%. Cette cible se situe à mi-chemin entre les 45% que réclamaient la Commission européenne et les eurodéputés, et les 40% que demandaient les États. Elle marque un très net relèvement par rapport à l’objectif actuel de l’UE pour 2030 (32%).

Procédures accélérées

Cette «bioénergie», défendue notamment par les pays scandinaves, est cependant dénoncée vivement par les ONG écologistes, inquiètes de l’impact sur les forêts comme puits de carbone et refuges de biodiversité. Le recours à la biomasse forestière primaire a cependant été plus strictement défini et encadré.

La place du nucléaire

Le rôle du nucléaire a fait l’objet de vives divergences ces dernières semaines entre les Vingt-Sept, ravivant les divisions entre défenseurs et détracteurs de l’atome civil. Alors que le texte prévoit d’ambitieux objectifs d’hydrogène «renouvelable» à atteindre dans les transports et l’industrie, la France et ses alliés réclamaient un traitement égal entre hydrogène renouvelable et hydrogène «bas-carbone» produit avec de l’électricité d’origine nucléaire.