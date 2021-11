Pollution : L’UE veut durcir les règles sur ses exportations de déchets

Mercredi, l’Union européenne a fait part de sa volonté de ne plus exporter ses déchets vers des pays tiers qui ne pourraient les traiter de manière durable.

Les déchets de l’UE devraient être traités de façon plus respectueuse de l’environnement.

Les exportations vers les pays non-membres de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), qui constituent la grande majorité, seront possibles si ces derniers acceptent de recevoir ce type de déchets et «sont en mesure de les gérer durablement», prévoit le projet de l’exécutif européen.

Problèmes environnementaux

Ces mesures, qui seront examinées par les États de l’UE et les eurodéputés, doivent renforcer une législation de 2006. «Depuis, les exportations de déchets de l’UE ont considérablement augmenté», sans contrôle suffisant, amplifiant les «défis environnementaux et de santé publique», souligne la Commission. L’UE a exporté l’an dernier 33 millions de tonnes de déchets et en a elle-même importé 16 millions.