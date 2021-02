Coronavirus : L’UE veut éviter le chaos aux frontières

Suite aux diverses fermetures de frontières, Bruxelles tente d’éviter la pagaille et de faire respecter les recommandations adoptées par les 27 États membres.

La présidente de la Commission européenne et les autres députés respectent une minute de silence en hommage aux victimes du Covid-19, le 10 février dernier.

L’UE tente de mettre de l’ordre dans les restrictions à la libre circulation après les fermetures des frontières décidées par l’Allemagne et la Belgique contre la propagation des variants, en dépit des recommandations adoptées au niveau européen.

Berlin filtre depuis dimanche les passages avec la République tchèque et l’Autriche pour contenir la diffusion des variants du coronavirus, et a laissé entendre qu’il pourrait faire de même avec la France dans les prochains jours, en raison de la situation sanitaire dans le département de la Moselle où est constatée une progression du variant sud-africain, très contagieux.

La France inquiète

«Si l’Allemagne devait restreindre encore la circulation» vers la France, «je souhaiterais que l’on définisse ensemble des exceptions les plus larges possibles», a-t-il poursuivi. «Nous avons deux préoccupations majeures: le transport routier (…) et les travailleurs frontaliers», a insisté Clément Beaune, qui devait s’entretenir avec les trois ministres-présidents des régions allemandes frontalières avec la France.

Le ministre autrichien de l’Intérieur Karl Nehammer a jugé dimanche «inacceptables» les restrictions, portant notamment sur les Autrichiens voulant passer seulement en transit en Allemagne, et a dénoncé «le chaos» qu’elles entraînent.

Mesures temporaires

Le gouvernement allemand a indiqué lundi qu’il allait «continuer d’observer précisément la situation (ndlr: sanitaire) pour évaluer en continu les mesures de lutte contre la pandémie», soulignant que de tels contrôles avec les pays frontaliers étaient des mesures temporaires et de «dernier recours».

Elles visent à éviter les fermetures totales de frontières et les interdictions générales, en préconisant d’éviter les voyages «non essentiels» et de prendre en compte la situation sanitaire de chaque région telle qu’établie par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).