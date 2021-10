Diplomatie : L’UE veut rassurer les Balkans sans leur ouvrir la porte

Lors d’un sommet informel en Slovénie, l’Union européenne rappellera qu’elle reste «le principal investisseur et le partenaire commercial le plus proche» des Balkans occidentaux

Josep Borrell, haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, est en Slovénie.

Les dirigeants de l’Union européenne (UE) tâcheront mercredi de répondre à la frustration des Balkans occidentaux bloqués depuis des années dans l’antichambre de l’Union, avec la tentation de se tourner vers la Russie et la Chine. Les 27 États membres vont principalement rappeler, lors d’un sommet informel organisé en Slovénie, qu’ils demeurent le premier bailleur de fonds dans cette région stratégique, lasse d’attendre.

Avec un soutien économique qui se chiffre en milliards d’euros, «c’est le moment de nous affirmer, de faire comprendre que nous restons le principal investisseur et le partenaire commercial le plus proche», estime un fonctionnaire européen.

Pour cette région enclavée dans l’UE, l’adhésion reste la «carotte ultime», selon le groupe de réflexion autrichien OIIP. Mais sur le tortueux chemin de l’intégration européenne, les dirigeants de l’Albanie, de la Bosnie, de la Serbie, du Monténégro, de la Macédoine du Nord et du Kosovo ne peuvent espérer de percées dans un avenir proche.

Réticences fortes

La France, le Danemark et les Pays-Bas ont ainsi gelé les négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord en 2019. De son côté, la Bulgarie met en avant un différend historique avec Skopje pour justifier son veto au démarrage des pourparlers. Quant au Kosovo et à la Serbie, qui n’a jamais reconnu l’indépendance de son ancienne province à majorité albanaise, leurs relations tumultueuses sont un obstacle majeur à leur éventuelle entrée dans l’UE.