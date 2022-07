Energie: L’UE veut réduire de 15% la consommation de gaz

Énergie : L’UE veut réduire de 15% la consommation de gaz

Le plan de l’Union européenne prévoit que chaque pays devra «faire tout son possible» pour réduire sa consommation de gaz, entre août 2022 et mars 2023.

Réduire sa consommation de gaz

Ce plan doit encore être discuté par les États membres. Il prévoit que chaque pays devra «faire tout son possible» pour réduire, entre août 2022 et mars 2023, sa consommation de gaz d’au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période. Les États devront détailler d’ici fin septembre, leur feuille de route pour y parvenir.

Le gazoduc Nord Stream, par lequel transite un tiers des livraisons de gaz russe à l’UE, est fermé depuis le 11 juillet pour une maintenance de routine, qui doit s’achever ce jeudi. Mais les Européens redoutent que Moscou ne rouvre pas le robinet. Les semaines précédentes, la Russie avait déjà sabré de 60% ses acheminements via Nord Stream.

En cas de «risque substantiel de grave pénurie ou de demande exceptionnellement élevée», et si les efforts volontaires ne suffisaient pas, Bruxelles voudrait pouvoir activer un mécanisme d’alerte – après consultation des États qui permettrait de fixer des «objectifs contraignants de réduction de la demande» pour les Vingt-Sept.

Un hiver difficile

Malgré un gonflement des importations depuis la Norvège, l’Azerbaïdjan ou l’Algérie, et d’un triplement depuis mars des acheminements de gaz naturel liquéfié américain, les Européens redoutent un hiver difficile. Ursula von der Leyen a estimé possible de réduire la consommation annuelle de gaz dans l’UE de l’ordre de 45 milliards de m³. Pour comparaison, la Russie avait fourni en 2020 quelque 153 milliards de m³ aux Vingt-Sept. Quelque 11 milliards de m³ proviendraient notamment d’une baisse du chauffage ou de la climatisation des bâtiments.

Bruxelles demande notamment aux États d’adopter des mesures contraignantes pour limiter le chauffage et la climatisation dans les bâtiments publics et commerciaux, «là où c’est techniquement faisable». Bruxelles encourage le recours aux sources alternatives pour le chauffage urbain, aux pompes à chaleur chez les particuliers, et recommande des campagnes de communication pour inciter les ménages à baisser le thermostat d’un degré cet hiver - ce qui permettrait d’économiser «jusqu’à 10 milliards de m³ de gaz par an» selon la Commission.