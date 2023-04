Transport aérien: L’UE veut verdir les carburants des avions

Les «carburants durables» incluent les carburants de synthèse (fabriqués à partir d’hydrogène et de CO2), l’hydrogène renouvelable, les carburéacteurs à base de gaz résiduaires et déchets plastiques, ou encore les biocarburants issus de résidus agricoles, d’algues, de biomasse, ou d’huile de cuisson usagée.

«Sécurité des approvisionnements»

«L’accord apporte une certitude immédiate aux compagnies et producteurs de «carburants durables»», et évite la «fragmentation» du marché européen, salue la fédération Airlines for Europe (A4E), selon qui les États doivent renforcer la production des SAF et «la sécurité des approvisionnements».