Football : L’UEFA a engagé des poursuites contre le Real, le Barça et la Juve

Les trois derniers clubs à refuser de renier le projet de «Super Ligue» sont dans le viseur de l’instance européenne du football.

Exclusions en vue?

Parmi l’éventail de sanctions disciplinaires prévues par les statuts de l’organisation, les plus lourdes pour les clubs sont «l’exclusion de compétitions en cours et/ou de compétitions futures» et, pour les dirigeants, «l’interdiction de toute activité relative au football».

Le retrait progressif des six participants anglais, au bout de 48 heures, a entraîné l’abandon du projet, et neuf des mutins ont finalement accepté vendredi dernier leur réintégration par l’UEFA en contrepartie de sanctions financières modérées, et de la promesse de ne plus recommencer.