Football - L’UEFA censure le maillot hommage de l’Ajax Amsterdam

Les liens forts avec Bob Marley

Cedella Marley, fille du chanteur et CEO du Marley Group of Companies, s’était montrée très émue du maillot. « Je suis plus que touchée que l’Ajax ait pris Three Little Birds pour en faire leur hymne. De telles histoires me réchauffe nt le c œ ur et montre nt à quel point les chansons comme Three Little Birds peuvent marquer . Le football était tout pour mon père. Pour utiliser ses mots: le football , c’est la liberté .»