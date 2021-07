Football - L’UEFA dédommage les hôtes déchus de l’Euro 2020

Elles devaient accueillir un bout de la grande fête que prétendait être l’Euro 2020. Dublin (Irlande) et Bilbao (Espagne) faisaient partie des 13 villes hôtes retenues initialement pour l’événement, en 2014. Mais le Covid-19 est passé par là et l’UEFA, soucieuse de ses intérêts économiques, a fixé des conditions: oui à une réduction de la capacité d’accueil dans les stades, mais hors de question que la compétition se déroule dans la moindre enceinte à huis clos. Or, les restrictions en vigueur à Dublin et Bilbao ont poussé l’instance européenne à relocaliser les matches qui devaient s’y dérouler. Une décision qui n’est pas sans avoir fait grincer quelques dents dans les deux villes concernées. «C’est une véritable honte», a réagi Amaia Arregi, la maire de Bilbao. «C’est une nouvelle décevante […] pour les nombreuses personnes qui ont travaillé sans relâche sur ce projet pendant sept ans», a commenté de son côté l’Association irlandaise de football.