Football : L’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Nice et Cologne

Les charges les plus lourdes concernent le club français, hôte du match, pour une cascade d’entorses aux règles «d’ordre et sécurité» lors des compétitions européennes – lancement de projectiles, allumage de fumigènes, «perturbations» causées par ses supporters.

Mais Nice devra aussi répondre de manquements dans «l’identification des personnes responsables», le personnel de sécurité, la fouille et le filtrage des spectateurs et la limitation de leurs mouvements, soit une mise en cause de son dispositif d’accueil de la rencontre. De son côté, Cologne est disciplinairement poursuivi pour «lancer d’objets, allumage de fumigènes» et «troubles» provoqués par ses supporters.