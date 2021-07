Football - L’UEFA réfléchit à un Euro à 32 équipes

«Plus vite, plus haut, plus fort». La devise des Jeux olympiques modernes, qui vise l’optimisation de la performance, pourrait également s’appliquer à l’UEFA. En effet, selon l’agence AP , l’Union des associations européennes de football (UEFA) réfléchirait à modifier le format de l’Euro. Après avoir élargi le Championnat d’Europe à 24 sélections en 2016 , puis l’avoir étendu à 11 pays pour l’Euro 2020 , l’association basée à Nyon étudie la possibilité de mettre sur pied un tournoi entre 32 équipes pour l’édition 2028, alors que 55 nations sont affiliées à l’UEFA. Une manière d’optimiser le succès de l’Euro.

Si l’équation «plus de matches = plus d’argent» était appliquée, l’intérêt des premiers matches de la compétition diminuerait encore, alors que la qualification des 4 meilleurs troisièmes impacte déjà l’enjeu de la phase de groupes. Et que dire des matches pour atteindre la phase finale, s’il n’y a que 23 sélections qui passent à la trappe?

S’inspirer de la Nations League

La possibilité d’organiser des tournois de préqualification pour éliminer les nations les plus faibles a été évoquée, selon AP, qui cite des sources proches du dossier ayant voulu rester anonymes. Une méthode déjà employée en Asie et en Amérique du Nord pour les compétions continentales.

Il s’agirait de s’appuyer sur ce que propose la Nations League, en divisant les équipes selon leur classement. Cela permettrait d’offrir aux diffuseurs des rencontres plus équilibrées, donc plus attrayantes. Et les nations les plus prestigieuses pourraient être directement qualifiées pour la phase finale. Un format à 32 équipes réduirait aussi le risque qu’il y ait des «groupes de la mort», comme celui composé de la France, du Portugal et de l’Allemagne lors de cet Euro 2020.