Football : L’UEFA va réintroduire les places debout

Supporters et clubs concernés, à commencer par le Borussia Dortmund et son légendaire «mur jaune» de 24.000 places, exhortaient donc l’organisation «à envisager d’étendre ce concept aux matches européens», ajoute l’UEFA.

En vigueur en France, Allemagne et Angleterre

«L’objectif est d’évaluer si et dans quelles conditions des tribunes debout peuvent être réintroduites dans les compétitions de l’UEFA en toute sécurité», explique l’instance, alors qu’une étude confiée fin 2021 à l’Ecole polytechnique a révélé «des approches très différentes» entre pays et parfois «régions et villes d’un même pays».

Deux catastrophes marquantes

La sécurité de tribunes deux fois plus denses qu’avec des places assises est au cœur des préoccupations depuis la catastrophe de Hillsborough (97 morts pendant une rencontre Nottingham Forest-Liverpool à Sheffield en 1989) et celle de Furiani (19 morts pendant un match Bastia-OM en 1992).

«C’est une victoire historique pour le mouvement des supporters européens. Nous saluons l’évolution de l’UEFA vers une politique de sécurité basée sur les faits, prenant en compte les besoins et attentes des supporters actifs», a commenté Gregor Weinreich, membre du conseil d’administration de la FSE et coordinateur de la campagne «Europe Wants to Stand» («l’Europe veut se lever») lancée en 2019.