Motocyclisme - Lüthi comme un poisson dans l’eau

C’était le 10 septembre 2017. Il pleuvait fort sur Misano, ce dimanche-là. La course Moto2 s’était terminée sur un doublé suisse historique: Dominique Aegerter, devant Thomas Lüthi. Une dizaine de jours plus tard, on était alors au Japon, le ciel était tombé sur Aegerter: utilisation d’une huile non conforme, le pilote de Rohrbach avait été mis hors course, celui de Linden remportant ainsi les 25 points du vainqueur, s’approchant du même coup de Franco Morbidelli, dans son duel pour le titre mondial.