Tennis: Lüthi: «Si Stan revient avec nous, c’est qu’il se sent prêt»

Malgré son élimination d’entrée à l’Open d’Australie, «Stanimal», qui avait servi pour le match contre Alex Molcan, s’estime désormais en mesure d’aider son pays face à Alexander Zverev et compagnie. «S’il revient, c’est qu’il se sent prêt, note Lüthi, impressionné par son niveau de jeu à Melbourne. En mars, pour son retour après quinze mois d’absence, il était loin. Aujourd’hui, il ne lui manque plus que le dernier pas. Le déclic est proche.»

Vainqueur de la Coupe Davis en 2014, le triple lauréat en Grand Chelem n’a plus rejoué en sélection depuis un peu plus de sept ans. «Les chances qu’il joue sont grandes, s’amuse le sélectionneur. Il va surtout me donner plus d’options, de la flexibilité en simple comme en double. Avec lui, nous aurons simplement la meilleure équipe possible.»