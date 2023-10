Un basejumper perd la vie lors d’un saut à Lütschental

Un accident de basejump s’est produit mercredi aux environs de 17h sur la commune de Lütschental, dans le canton de Berne. Les secours ont été mobilisés pour retrouver un homme qui avait disparu après s’être élancé du lieu dit «Bira». «Un vol de recherche de la Rega a permis aux forces d’engagement de localiser et de récupérer le corps sans vie d’une personne dans la zone de Hintisberg», indique la police cantonale bernoise.

Il s’était élancé en même temps qu’une autre personne et «a ensuite dévié de sa trajectoire de vol planifiée et a chuté dans un pierrier». Son identification formelle n’a pas encore été réalisée. L’intervention a mobilisé la police cantonale, la Rega et le Secours Alpin Suisse.