Grève : Lufthansa annule la quasi-totalité de ses vols en Allemagne

Plus de 130’000 passagers sont concernés.

Plus de 130’000 passagers sur près d’un millier de vols au départ et à l’arrivée des deux principaux hubs à Francfort et Munich sont concernés, précise la compagnie allemande, au lendemain de l’appel à la grève du syndicat Verdi dans le cadre des négociations salariales. Le syndicat des services a annoncé lundi une grève pour la période de 03h45 du matin mercredi à jeudi 06h00 du matin «pour augmenter la pression» sur la direction alors qu’il réclame une augmentation de 9,5% des salaires. Ce mouvement social concernera les employés au sol, notamment dans la maintenance, mais également les opérateurs des véhicules de remorquages des avions, essentiels au bon fonctionnement de l’aéroport, ce qui fait qu’il aura «un impact massif», selon le transporteur.