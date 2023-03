Royaume-Uni : Lufthansa épinglé pour sa pub qui affirme «protéger le futur» de la planète

«Connecter le monde. Protéger son avenir.», affirmait la publicité en cause.

«Niveaux élevés d’émissions de CO2»

La publicité en cause montre un avion en vol vu de face, dont la moitié inférieure est remplacée par une image de la terre photographiée depuis l’espace, avec un lien vers un site Internet et la mention: «Connecter le monde. Protéger son avenir.» Selon l’ASA, cette affiche était visible en juin dernier. Les voyages en avion «produisent des niveaux élevés d’émissions de CO2 et autres, qui contribuent de manière substantielle au changement climatique», selon l’ASA, notant que bon nombre des initiatives climatiques mises en avant par Lufthansa ne «produiront des résultats que dans des années ou des décennies».