Aviation

Lufthansa inquiète du risque d'échec de son plan de sauvetage

La compagnie aérienne a prévenu mercredi que son plan sauvetage de 9 milliards d'euros négocié avec l'Etat allemand pourrait échouer faute de soutien suffisant de ses actionnaires, et notamment du premier d'entre eux, un milliardaire.

Heinz Hermann Thiele, qui a fait fortune dans les freins pour le secteur automobile et ferroviaire, est devenu fin mars le premier actionnaire de Lufthansa, avec 10% des parts initialement. Mais dans une interview publiée mardi soir par le quotidien FAZ, il a annoncé détenir désormais 15%, tout en critiquant le sauvetage et demandant une renégociation.

Le premier actionnaire détient le pouvoir

Si plus de la moitié des droits de vote sont représentés, il suffit d'une majorité simple. C'est pourquoi le groupe lance dans son communiqué «un appel urgent à tous les actionnaires privés et institutionnels à exercer leur droit de vote». Dans l'entretien, M. Thiele n'annonce toutefois pas d'intention claire de vote. Selon lui, le passage à 15% «n'est pas le signal de voter contre quelque chose lors de l'assemblée générale» et «je ne vais certainement rien bloquer ou freiner.»