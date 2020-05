Covid-19

Lufthansa négocie avec l'État allemand

En difficulté à cause de la pandémie, la compagnie aérienne allemande négocie avec le gouvernement pour éviter la faillite.

Les négociations «en cours» portent sur un crédit, mais aussi «sur une entrée de l'État au capital de l'entreprise» allant jusqu'à 25% et une action, c'est-à-dire une minorité de blocage, explique la compagnie aérienne dans un communiqué. Elle ajoute que l'État «vise à obtenir un siège au conseil de surveillance» du groupe.

«Une participation silencieuse et un crédit garanti» sont également discutés, précise Lufthansa, qui perd actuellement 1 million d'euros par heure. Le coronavirus a mis à l'arrêt la quasi-totalité de ses opérations passagers. Si la question politique n'est plus de sauver ou non le groupe, les négociations, qui durent depuis mars, se sont compliquées en raison des contreparties.