Transport aérien : Lufthansa redécolle après le choc de la pandémie

Demande cargo

Le transporteur, qui regroupe outre Lufthansa aussi Austrian, Swiss, Brussels Airlines et Eurowings, a surtout profité à travers sa branche cargo d’une demande et de prix toujours élevés dans le transport de fret.

Quant aux passagers, leur nombre a été multiplié par quatre au premier semestre sur un an, à 42 millions en six mois. L’activité passagers a donc pu réduire la perte, à 86 millions d’euros au deuxième trimestre, contre 1,2 milliard en 2021.

Bénéfice pour Swiss

Malgré les grèves

Or, «la joie de voir une forte demande est troublée» par des «problèmes opérationnels douloureux», a reconnu M. Spohr. En cause: les perturbations dans les aéroports en raison d’un manque de personnel, qui coûteront entre 350 et 400 millions d’euros en remboursements et manque à gagner cette année. Lufthansa a déjà dû supprimer des milliers de vols pour tenter d’apaiser le désordre qui a gagné les aéroports avec la forte reprise post-pandémie.