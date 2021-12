Impact d’Omicron : Lufthansa supprime 33'000 vols cet hiver et en fera 18’000 «inutiles»

La compagnie allemande va annuler environ 10% de son programme hivernal en raison de la propagation du variant Omicron du coronavirus, a indiqué jeudi son patron.

La première compagnie européenne et maison-mère de Swiss a également annoncé jeudi qu’elle allait annuler des liaisons transatlantiques vers l’Amérique du Nord reliant principalement les villes de Boston, Houston et Washington et ce du 23 au 26 décembre, en raison de «l’augmentation du taux de maladie» chez les pilotes, selon un porte-parole de l’entreprise.

«18'000 vols inutiles»

M. Spohr s’en est pris dans ce contexte aux règles de l’UE sur les créneaux horaires de décollage et d’atterrissage et les droits à payer qui en découlent, qui ne sont pas adaptés à la situation en période de pandémie. «En raison de la faible demande en janvier, nous aurions réduit encore plus de vols, mais nous devons effectuer 18'000 vols inutiles en plus cet hiver juste pour garantir nos droits de décollage et d’atterrissage», a-t-il déclaré au quotidien allemand.