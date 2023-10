La maison mère de Swiss lance City Airlines

Le premier groupe européen de transport aérien Lufthansa va lancer une nouvelle compagnie aérienne baptisée City Airlines en juillet 2024, afin de se renforcer sur le court-courrier en Europe et réduire les coûts. «La nouvelle compagnie City Airlines débutera ses opérations à l’été 2024 (…) au départ des hubs de Munich et de Francfort» après avoir «obtenu son agrément en juin» dernier, a déclaré le groupe allemand dans un communiqué mercredi. Cette nouvelle filiale doit permettre à la compagnie de «renforcer sa compétitivité sur le court-courrier» en Europe, et particulièrement les liaisons vers ses hubs de Francfort et Munich, d’où partent des long-courriers, a-t-il ajouté.