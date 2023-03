Hockey sur glace: Lugano envoie FR Gottéron en vacances

FR Gottéron est en vacances. La formation de Christian Dubé a subi une deuxième fois la loi de Lugano (2-0) et quitte la saison, par la petite porte, au stade des préplay-off. Les Dragons n’ont jamais réussi à battre un grand Koskinen et ont concédé une défaite logique. Lugano retrouvera Genève-Servette en quarts de finale.

Dans l’ambiance bruyante et hostile de la Cornèr Arena, FR Gottéron a presque vécu l’enfer durant les dix premières minutes. Les Bianconeri, durant ce laps de temps, se sont procuré plusieurs occasions nettes d’ouvrir la marque. La plus nette à la 9e lorsque Fazzini s’est retrouvé en bonne position dans le slot. Sa tentative a été sauvée sur la ligne par De la Rose.

Sentant le souffle de l’élimination, les hommes de Dubé en ont mis plus en termes d’intensité et ont commencé à se montrer menaçants à 5 contre 5. Mais, malgré des occasions et des changements de lignes, Gottéron n’a jamais pu tromper un Koskinen des grands soirs et Granlund a classé l’affaire dans la cage vide (60e).