Football - Lugano file en quart de la Coupe 

L’avis de l’expert

«Comme un célèbre cépage du Beaujolais, le FC Sion «nouveau» était attendu avec grande impatience. Le repositionnement de Ndoye en sentinelle, le retour en forme de Grgic ou le caractère valaisan enfin réapparu dans un système tactique bien rôdé, autant d’éléments - entre autres - qui offrent des certitudes à Paolo Tramezzani. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le FC Sion vient de fêter 2 succès de rang - une 1re depuis 2019! - et de malmener comme rarement le FC Bâle dans son fief. Comme l’indique le classement, la formation sédunoise (6e) est aujourd’hui plus proche du 2e de classe (12 points) que du 9e et barragiste (13). Surtout avec les récents engagements des expérimentés Berardi et Benito. L’occasion est belle de confirmer face à un Lucerne à la peine, mais qu’il s’agira de ne pas prendre à légère. À consommer sans modération! Tramezzani a-t-il vraiment réussi à transformer l’eau en vin? Réponse dimanche.» Claude Gross, consultant blue Sports