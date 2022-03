Hockey sur glace – Lugano met Ge/Servette sous pression

Schlegel soulève sa cage sous le regard du Genevois Jooris et du Luganais Guerra.

Lugano a créé la surprise en allant arracher la victoire à Genève lors de l’acte I des préplay-off de National League. Les hommes de Chris McSorley ont été les plus malins vendredi soir aux Vernets et plongent les Aigles dans le doute.

Les visiteurs font déjouer Servette

Pour ce premier duel, Marc Arcobello et Cie ont donc parfaitement joué le coup pour mieux déjouer des Genevois qui pensaient sans doute faire face à une équipe bringuebalante. C’est tout le contraire qui s’est produit. Passée une entame de match pied au plancher, les Aigles se sont effacés. Le capitaine luganais a ouvert le score en infériorité numérique sur une erreur de Gauthier Descloux. Alors qu’ils étaient bien revenus dans le match et score en toute fin de période initiale (égalisation à la 20e), les joueurs de Jan Cadieux ont ensuite totalement quitté la route. Que de passes ratées et de mauvais choix en sortie de zone!