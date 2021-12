Hockey sur glace – Lugano replonge Genève dans le doute

Ce n ' est pas ce soir que les bouchons de champagne ont trouvé de bonnes raisons de sauter au plafond. Peu de bulles dans cette Corner Arena qui peine à s’enflammer cette saison pour ces bianconeri qui se cherchent encore. Il y a comme une ressemblance entre ces deux équipes qui ne respirent pas la confiance, qui ne sont pas là où elles devraient être. Lugano et GE Servette évoluent désormais au complet, ou presque, et il devient urgent de produire autre chose que de la piquette. On ne sait pas si Didier Fischer, qui s’y connaît mieux en vin qu’en hockey (il possède un domaine viticole en périphérie de Genève, avec vue sur son royaume grenat), a apprécié le breuvage servi par l’homme qu’il a viré de Genève et celui qu’il a contribué à mettre en place sur le banc des Aigles.

Force est d’admettre que le premier affrontement entre Chris McSorley et Jan Cadieux, son ancien joueur, n’a pas provoqué les étincelles attendues. En quête de points et de rédemption, les deux équipes se sont laissé gagner par la crispation au fil des minutes. On sent bien, tant à Lugano qu’à Genève, que tout le monde ne patine pas encore avec l’intensité souhaitée. Zéro pointé des deux côtés après 40 minutes. Double peine pour les spectateurs qui ont dû lutter contre le froid et l’ennui.