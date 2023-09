Les 600 tonnes de la gare de Lugano retrouvent leur place

L’imposant bâtiment de la gare de Lugano (TI) a retrouvé sa place d’origine… ou presque. Voici une année, plus de 600 tonnes ont été déplacées de 40 mètres vers le nord, pour plus de sécurité durant les travaux d’excavation du passage sous-voies piétonnier de Besso. Les autorités cantonales avaient demandé que le bâtiment soit conservé, étant donné son importance architecturale et historique. Ce chantier étant terminé, le bâtiment historique a pu regagner sa place définitive, qui est toutefois de 10 mètres plus au nord qu’initialement.