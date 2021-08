Tunisie : L’UGTT appelle à la formation d’un gouvernement de «sauvetage»

Alors que le président Kais Saied s’est octroyé les pleins pouvoirs, la centrale syndicale tunisienne UGTT réclame la nomination rapide d’un Premier ministre.

Depuis ses mesures d’exception dans un pays endetté et paralysé depuis des mois par une crise politique, le président bénéficie toujours d’un certain soutien de la population.

La puissante centrale syndicale tunisienne UGTT a appelé mercredi le président Kais Saied, qui s’est octroyé les pleins pouvoirs il y a dix jours, à nommer rapidement un Premier ministre et former un gouvernement de «sauvetage» afin d’éviter un «vide» politique.

Depuis qu’ il a suspendu le Parlement le 25 juillet pour 30 jours, M. Saied, a nommé trois nouveaux ministres. Après avoir écarté le ministre de la Défense et la ministre de la Justice, M. Saied a démis lundi soir de leurs fonctions celui de l’Économie, à qui il a reproché de ne pas décrocher son téléphone, et celui des Technologies de communication.

Ce dernier a été implicitement accusé par M. Saied d’avoir mis des informations détenues par son ministère à disposition de partis à des fins électorales, sans que le président ne donne plus de détails. M. Saied a nommé à la tête du ministère de l’Économie et des Finances une haute fonctionnaire spécialiste de la fiscalité, Sihem Boughdiri Nemsia, et au ministère des Technologies de communication un haut fonctionnaire spécialiste de la sécurité informatique, Nizar Ben Neji.

«Nous appelons à accélérer la nomination d’un chef de gouvernement et d’un gouvernement de sauvetage réduit et harmonieux», a déclaré l’UGTT dans un communiqué publié mardi soir. Tout retard dans la formation du nouveau gouvernement risque d’approfondir le «vide» politique dans le pays et de «rendre difficile la sortie de crise sociale et économique» actuelle, a estimé le syndicat, qui dit aussi apporter son soutien au président.