Lil Nas X ou Iman: qui porte le mieux la robe en plumes de paon?

Les stars de la pop ont foulé le tapis rouge du Prudential Center, à Newark, dans le New Jersey. C’est là que s’est déroulée, dimanche, la 38e édition des MTV Video Music Awards. Parmi les invités, le rappeur américain Lil Nas X, 23 ans, s’est particulièrement fait remarquer non seulement parce qu’il a été primé, mais aussi par son look. L’artiste portait un modèle de la collection automne-hiver 2022-2023 de Harris Reed, jeune créateur américano-britannique. L’ensemble est constitué d’un pantalon, d’une jupe et d’un chapeau. Ces deux derniers éléments sont ornés de plumes de paon.