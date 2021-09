Environnement : L’UICN dévoile sa «liste rouge des espèces menacées»

Pour la première fois, l’Union Internationale de Conservation de la Nature va également publier une «Liste verte» pour mettre en avant les succès accomplis en matière de conservation.

Inquiétudes engendrées par le réchauffement climatique

Mais scientifiques et experts de la faune et de la flore s’inquiètent de plus en plus des effets du réchauffement climatique. Des changements de catégorie ont déjà été expliqués en partie par la crise du climat, qui peut affecter directement les conditions de vie de certaines espèces, voire leur biologie même, par exemple les cycles de reproduction.