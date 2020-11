Bolivie : Luis Arce investi nouveau président, à l’ombre de Morales

Le nouveau président bolivien a officiellement pris fonctions dimanche, marquant ainsi le retour au pouvoir du Mouvement vers le socialiste après la démission d’Evo Morales en novembre 2019.

«Nous entamons une nouvelle étape de notre histoire et nous voulons le faire avec un gouvernement pour tous, sans discriminations d’aucune sorte: notre gouvernement cherchera à rebâtir une patrie unie où l’on puisse vivre en paix», a déclaré M. Arce dans son discours d’investiture.

«Nous nous engageons à rectifier le tir là où nous nous sommes fourvoyés et à aller de l’avant là où nous avons réussi», a-t-il ajouté.

L’économiste de 57 ans, élu dès le premier tour le 18 octobre avec 55% des voix, a été assermenté par le vice-président, David Choquehuanca, en présence des nouveaux parlementaires et invités comme le roi Felipe VI d’Espagne et les présidents d’Argentine, Colombie et Paraguay.