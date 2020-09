L’attaquant uruguayen Luis Suarez (33 ans), grand ami et coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone depuis 2014 et en partance vers l’Atlético Madrid, a quitté l’entraînement en larmes dans sa voiture, a-t-on pu voir sur des images diffusées par la chaîne TV espagnole Gol ce mercredi.

«À la fin de la session, l’Uruguayen a dit au revoir à ceux qui ont été ses coéquipiers ces six dernières années», a affirmé «Marca», le journal le plus vendu d’Espagne, ce mercredi.

Lundi, Marca a repris des informations de la radio catalane RAC1 et a annoncé que «Luis Suarez n’est plus un joueur du FC Barcelone» et qu’il «a renoncé à une partie de son salaire de la saison à venir en échange de pouvoir partir libre».