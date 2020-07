Football

Luis Suarez empile les goals et écrit l’histoire

Très loin derrière Lionel Messi, son compère de l’attaque Luis Suarez vient d’inscrire son nom sur le podium des meilleurs buteurs du Barça.

Il est tout sauf évident de se faire une place au FC Barcelone, à côté de l’ovni Lionel Messi et ses 630 buts sous ses couleurs de toujours. Mais Luis Suarez, qui a déjà passé six saisons chez les Blaugrana, vient de réussir à s’inviter sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire du club.

Auteur de l’unique, mais ô combien capital but dans la course au titre avec le Real Madrid contre l'Espanyol (1-0) mercredi soir, l’attaquant uruguayen a inscrit par la même occasion sa 195e réalisation en 278 matches, et dépasse ainsi la légende Laszlo Kubala (194 buts), qui a joué en Catalogne de 1951 à 1961.