Football: Luis Suárez pourrait stopper sa carrière et mettre une prothèse

L'attaquant uruguayen de 36 ans Luis Suarez, qui évolue au Gremio Porto Alegre (Brésil) depuis janvier, souffre d'une «grave» blessure au genou droit et «atteint la limite», a indiqué mercredi le président du club brésilien Alberto Guerra, inquiet sur la poursuite de sa carrière.

«Le problème est sérieux», a reconnu le dirigeant lors d'un évènement médiatique depuis la Arena do Gremio. «Il a subi beaucoup d'injections, pris beaucoup de médicaments. Il atteint la limite. Maintenant, où se situe réellement cette limite, nous ne le savons pas.»

Différents médias brésiliens ont rapporté mardi que l'ancien buteur de Liverpool et Barcelone aurait l'intention d'annoncer prochainement sa retraite en raisons de douleurs au genou droit qui a déjà subi de nombreuses opérations, et qui s'aggravent. Le président Guerra a même affirmé sans plus de précisions que son joueur envisageait la pose «d'une prothèse».